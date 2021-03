Sanremo 2021, Francesco Renga: «La felicità è nelle piccole cose e nei ricordi ritrovati durante il lockdown» – La videointervista (Di giovedì 4 marzo 2021) «Credo sia un Sanremo frizzante e sarà certamente una bella sfida». Questa, per Francesco Renga, è la nona volta in gara al Festival, la dodicesima in totale (le altre come ospite e superospite). 30 anni dopo la “prima volta” – era il 1991 e con i Timoria aveva portato a casa il Premio della critica tra le Nuove Proposte con L’uomo che ride – Renga torna ancora una volta tra i big di Sanremo e porta sul palco dell’Ariston la sua Quando trovo te. «Ogni Sanremo ha fotografato un preciso momento della mia carriera artistica ma soprattutto della mia crescita esistenziale», dice. «Devo ammetterlo, un velo di tristezza c’era», racconta il cantautore a Open pensando all’esibizione di quest’anno, senza pubblico a causa delle restrizioni anti Covid. Strano, «anche se l’Ariston per me è ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) «Credo sia unfrizzante e sarà certamente una bella sfida». Questa, per, è la nona volta in gara al Festival, la dodicesima in totale (le altre come ospite e superospite). 30 anni dopo la “prima volta” – era il 1991 e con i Timoria aveva portato a casa il Premio della critica tra le Nuove Proposte con L’uomo che ride –torna ancora una volta tra i big die porta sul palco dell’Ariston la sua Quando trovo te. «Ogniha fotografato un preciso momento della mia carriera artistica ma soprattutto della mia crescita esistenziale», dice. «Devo ammetterlo, un velo di tristezza c’era», racconta il cantautore a Open pensando all’esibizione di quest’anno, senza pubblico a causa delle restrizioni anti Covid. Strano, «anche se l’Ariston per me è ...

marcotravaglio : SIGNORSÌ SIGNORE! A Sanremo, Fiorello parla alle sedie vuote e incassa applausi finti. A Roma, la sedia vuota di Dr… - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - Gpzap2 : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… - Profilo3Marco : RT @ilcruccu: Si chiude la seconda serata:in testa ora c’è Ermal Meta nella classifica della giuria demoscopica.Arriverà fino in fondo?A sa… -