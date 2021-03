O con le buone, o con le buone. Arriva la rivoluzione Mite di Grillo (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel giorno del lancio da parte di Casaleggio del Manifesto ControVento, il combinato disposto della fluida situazione in casa M5S vede contemporaneamente Arrivare le parole eco-politiche di Grillo. Anche qui si cambia. “In un anno tutto è cambiato. Per restare fedele a se stesso cambia anche il MoVimento 5 Stelle. Cambia parole. Cambia metodo. ‘O con le buone o con le buone’ è ora il nostro motto. O con le buone o con le buone il Paese sta affrontando la pandemia nel 2021. O con le buone o con le buone, il Movimento 5 stelle promuove il cambiamento del Paese. Sia per il 2021, sia per il 2050”. È la rivoluzione Mite, ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel giorno del lancio da parte di Casaleggio del Manifesto ControVento, il combinato disposto della fluida situazione in casa M5S vede contemporaneamentere le parole eco-politiche di. Anche qui si cambia. “In un anno tutto è cambiato. Per restare fedele a se stesso cambia anche il MoVimento 5 Stelle. Cambia parole. Cambia metodo. ‘O con leo con le’ è ora il nostro motto. O con leo con leil Paese sta affrontando la pandemia nel 2021. O con leo con le, il Movimento 5 stelle promuove il cambiamento del Paese. Sia per il 2021, sia per il 2050”. È la, ...

