BAFTA Games Awards: The Last of Us Part 2 protagonista (Di giovedì 4 marzo 2021) BAFTA Games Awards. I premi per i videogiochi potrebbero non essere così popolari come gli Oscar di per sé, ma attirano sicuramente sempre più persone ogni anno. Quando si svolgeranno BAFTA Games Awards del 2021? Solo pochi mesi fa si sono svolti i The Game Awards 2020 che hanno attirato un numero piuttosto elevato di spettatori. Un altro evento, i BAFTA Games Awards del 2021, si svolgerà il 25 marzo e, si spera, ottenga anche un discreto pubblico. I premi Ci sono un totale di 18 premi di cui 17 saranno decisi da una giuria e uno sarà deciso dal popolo. Puoi votare per l'EE Game of the Year qui. I giochi nominati sono: Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Warzone, Ade, Fantasma di Tsushima, The ...

Ultime Notizie dalla rete : BAFTA Games BAFTA Games Awards 2021: 13 nomination per The Last of Us II Pioggia di nomination per The Last of Us II . Il gioco realizzato da Naughty Dog ha accumulato ben 13 candidature ai BAFTA Games Awards 2021 , battendo il record stabilito lo scorso anno da Control, sviluppato da Remedy Entertainment, e Death Stranding di Hideo Kojima ai premi britannici dedicati ai videogame, fermi ...

Svelate le nomination ai BAFTA Games Awards 2021, The Last of Us Parte 2 batte ogni record

