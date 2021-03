Pensioni 2021: arriva il ricalcolo IRPEF a marzo. Ecco le novità (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’argomento Pensioni 2021 sarà toccato da importanti novità durante il mese di marzo. Insieme all’anticipo della rata Pensionistica anche per aprile, verso tutti coloro che incassano la pensione presso lo sportello delle poste, i pensionati italiani dovranno tenere conto anche di alcuni fattori che possono far crescere o calare l’importo dell’assegno Inps. Ci riferiamo al cd. rimborso crediti di imposta, al prelievo fiscale e al ricalcolo IRPEF. Non solo: bisogna fare attenzione anche agli ultimi dati Istat. Quest’ultimo ha infatti acclarato la diminuzione dei prezzi al consumo per il 2020. In dettaglio, la variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per famiglie, operai e impiegati è pari, per il biennio 2019-2020, al -0,3%. Pertanto, la ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’argomentosarà toccato da importantidurante il mese di. Insieme all’anticipo della ratastica anche per aprile, verso tutti coloro che incassano la pensione presso lo sportello delle poste, i pensionati italiani dovranno tenere conto anche di alcuni fattori che possono far crescere o calare l’importo dell’assegno Inps. Ci riferiamo al cd. rimborso crediti di imposta, al prelievo fiscale e al. Non solo: bisogna fare attenzione anche agli ultimi dati Istat. Quest’ultimo ha infatti acclarato la diminuzione dei prezzi al consumo per il 2020. In dettaglio, la variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per famiglie, operai e impiegati è pari, per il biennio 2019-2020, al -0,3%. Pertanto, la ...

