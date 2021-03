Festival di Sanremo 2021, Elodie co-conduttrice della seconda serata: “Grazie per questa opportunità” (Di mercoledì 3 marzo 2021) È Elodie la seconda co-conduttrice voluta da Amadeus al suo fianco in questo Festival di Sanremo 2021. La cantante, che partecipò alla gara dei Big proprio lo scorso anno, questa volta veste panni speciali affiancandosi al conduttore in questa seconda serata. Elegantissima, Elodie fa il suo ingresso sul palco e ringrazia Amadeus per questa opportunità: “Emozionatissima e felicissima“. Elodie co-conduttrice della seconda serata In occasione del Festival di Sanremo 2021, Amadeus ha voluto al suo fianco numerose figure femminili in veste ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Èlaco-voluta da Amadeus al suo fianco in questodi. La cantante, che partecipò alla gara dei Big proprio lo scorso anno,volta veste panni speciali affiancandosi al conduttore in. Elegantissima,fa il suo ingresso sul palco e ringrazia Amadeus per: “Emozionatissima e felicissima“.co-In occasione deldi, Amadeus ha voluto al suo fianco numerose figure femminili in veste ...

