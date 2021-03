Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 2 03 21

Leggi su isaechia

(Di martedì 2 marzo 2021) No scusate ma io di tutta laandata in onda oggi sono rimasta al finale in cui è arrivato il nuovo cavaliere per Gemma Galgani che: “mi chiamo Coccoli Cataldo e sono venuto qui per portarti un po’ di coccole“ Sono rimasta interdetta, vi giuro, anche perché un secondo dopo ha iniziato ad avere la voce rotta e a frignare dicendo di essere emozionato, ma LOL! Coccoli Cataldo sappi che io ti ho già adottatofiducia e semprefiducia, caro CoccoliCataldo, ti dico che la Gemmona delle coccole se ne fa poco, ormai è totalmente in modalità iguana assatanato e o la ribaldi dopo tre uscite o ti rispedisce al mittente come un pacco difettoso di Amazon. Inauguro ufficialmente la campagna per la tutela di CoccoliCataldo, eh, vi sia chiaro. Guai a chi me lo tocca. La sfilata, comunque, è stata uno sfasciamento di palle. Quando ...