Lazio – Torino: ufficiale il 3-0 a tavolino per i biancocelesti (Di martedì 2 marzo 2021) Il Torino, falcidiato dal Coronavirus, non si presenta allo stadio Olimpico di Roma. L'arbitro assegna il 3-0 a tavolino per la Lazio Adesso è ufficiale: Lazio – Torino non si giocherà. L'arbitro Piccinini, all'evidenza dei fatti che vedono il Torino non presente allo stadio Olimpico per il match con la Lazio, assegna la sconfitta a tavolino per la formazione ospite. La Lazio, forte di 3 vittorie nelle ultime 5 partite, è attualmente al terzo posto della classifica di Serie A con 46 punti. Il Torino, invece, sta pian piano ricominciando a respirare dopo il periodo decisamente negativo appena trascorso. La sconfitta di oggi, seppur potenzialmente ribaltabile dal CONI, catapulta la ...

