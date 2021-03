Governo: Spadafora, 'siamo in esecutivo solo per testimonianza, non si è spiegato bene sostegno' (Di martedì 2 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 2 marzo 2021) su Notizie.it.

zazoomblog : Governo: Spadafora ‘siamo in esecutivo solo per testimonianza non si è spiegato bene sostegno’ - #Governo:… - TV7Benevento : Governo: Spadafora, 'siamo in esecutivo solo per testimonianza, non si è spiegato bene sostegno'... - La7tv : #omnibus Vincenzo Spadafora sul futuro del #M5S: 'Uno vale uno? Non è più così, lo abbiamo capito da quando siamo a… - La7tv : #omnibus L'intervista all'ex Ministro Vincenzo #Spadafora: 'Il #M5S è cambiato, stando al governo le cose vanno fat… - fulviosluga : RT @gasparripdl: Non c'è più il governo Conte-Casalino, ma la Rai lenta nei riflessi continua a essere in troppi settori megafono di questi… -