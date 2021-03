Car of the Year 2021 - L'Auto dellAnno è la Toyota Yaris (Di martedì 2 marzo 2021) La Toyota Yaris ha vinto il premio di Auto dell'Anno 2021. Con 266 punti la piccola giapponese ha battuto tutte le rivali, mettendosi dietro la Fiat Nuova 500, seconda con 240 punti, e la Cupra Formentor, terza a un solo punto dall'elettrica italiana. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di giornalisti, tra i quali il nostro direttore Gian Luca Pellegrini, per poi essere annunciato nella consueta cornice del Palexpo di Ginevra, sebbene neanche quest'anno abbia qui avuto luogo il tradizionale appuntamento con il celebre Salone dell'Auto, cancellato per la seconda volta consecutiva a causa dell'emergenza sanitaria. Bis per il modello, tris per Toyota. Dieci anni dopo la Nissan Leaf, premiata nel 2011, il Car of the Year torna in Giappone. Per il marchio ... Leggi su quattroruote (Di martedì 2 marzo 2021) Laha vinto il premio didell'Anno. Con 266 punti la piccola giapponese ha battuto tutte le rivali, mettendosi dietro la Fiat Nuova 500, seconda con 240 punti, e la Cupra Formentor, terza a un solo punto dall'elettrica italiana. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di giornalisti, tra i quali il nostro direttore Gian Luca Pellegrini, per poi essere annunciato nella consueta cornice del Palexpo di Ginevra, sebbene neanche quest'anno abbia qui avuto luogo il tradizionale appuntamento con il celebre Salone dell', cancellato per la seconda volta consecutiva a causa dell'emergenza sanitaria. Bis per il modello, tris per. Dieci anni dopo la Nissan Leaf, premiata nel 2011, il Car of thetorna in Giappone. Per il marchio ...

