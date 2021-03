"Achille Lauro? Noi donne...". Anna Falchi atomica: l'umiliazione mentre va in onda Sanremo: questione di virilità (Di mercoledì 3 marzo 2021) Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic: sono loro i due ospiti fissi della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Cantante il primo, calciatore il secondo. C'è chi, però, ha già espresso delle preferenze sui due. Tra questi Anna Falchi che, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta su Rai 1, ha detto: “Non me ne voglia Achille Lauro, ma noi donne aspettiamo Ibrahimovic, scusate”. Una vera e propria stroncatura. Non importa, dunque, quale look indosserà Achille Lauro o quale originale coreografia porterà sul palco dell'Ariston. A quanto pare, non è lui l'ospite più atteso e desiderato delle serate della kermesse. La Falchi, comunque, ha rivelato che sta aspettando con trepidazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)e Zlatan Ibrahimovic: sono loro i due ospiti fissi della 71esima edizione del Festival di. Cantante il primo, calciatore il secondo. C'è chi, però, ha già espresso delle preferenze sui due. Tra questiche, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta su Rai 1, ha detto: “Non me ne voglia, ma noiaspettiamo Ibrahimovic, scusate”. Una vera e propria stroncatura. Non importa, dunque, quale look indosserào quale originale coreografia porterà sul palco dell'Ariston. A quanto pare, non è lui l'ospite più atteso e desiderato delle serate della kermesse. La, comunque, ha rivelato che sta aspettando con trepidazione ...

HuffPostItalia : Achille Lauro torna a Sanremo: 'Sarò sessualmente tutto, peccato e peccatore. Dio ci benedica' - rockolpoprock : Sanremo 2021, Emma e Achille Lauro insieme in uno dei 'quadri' dell'artista romano - smjlent : RT @Fine__Vanilla: Noi che aspettiamo Achille Lauro #Sanremo2021 - martinaadago : se ora non c’è achille lauro giuro che spengo la tv #Sanremo2021 - teamvlorelai : È arrivato il momento di rimettere puttana di Achille Lauro nel nick per il terzo anno di fila? È arrivato il momento. -