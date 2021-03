Serie B 2020/2021, il Venezia vince in rimonta contro la Reggiana per 2-1 (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Venezia vince in rimonta contro la Reggiana nella ventiseiesima giornata di Serie B 2020/2021. All’iniziale vantaggio di Libutti risponde Aramu con una doppietta. Gli uomini di Zanetti scavalcano il Monza e si portano a una sola lunghezza dall’Empoli capolista, mentre la Reggiana resta a 28 punti al quindicesimo posto in classifica a pari merito con il Vicenza. LA CRONACA – Ritmi elevati nelle prime battute di gioco con la Reggiana che prova subito a farsi vedere nella metà campo avversaria: Lunetta ruba il pallone a Mazzocchi, poi salta Svoboda con un tunnel ed entra in area di rigore. Da posizione defilata cerca il cross verso il centro, ma c’è una deviazione in calcio d’angolo. Assedio degli ospiti che si rendono ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilinlanella ventiseiesima giornata di. All’iniziale vantaggio di Libutti risponde Aramu con una doppietta. Gli uomini di Zanetti scavalcano il Monza e si portano a una sola lunghezza dall’Empoli capolista, mentre laresta a 28 punti al quindicesimo posto in classifica a pari merito con il Vicenza. LA CRONACA – Ritmi elevati nelle prime battute di gioco con lache prova subito a farsi vedere nella metà campo avversaria: Lunetta ruba il pallone a Mazzocchi, poi salta Svoboda con un tunnel ed entra in area di rigore. Da posizione defilata cerca il cross verso il centro, ma c’è una deviazione in calcio d’angolo. Assedio degli ospiti che si rendono ...

