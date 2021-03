Le pensioni crescono anche con il Covid In un anno aumentano di 26 euro al mese (Di lunedì 1 marzo 2021) Analisi dei dati Inps da parte di Fmp Cisl. Corona: «Quota 100 e opzione donna svecchiano la platea dei pensionati». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 marzo 2021) Analisi dei dati Inps da parte di Fmp Cisl. Corona: «Quota 100 e opzione donna svecchiano la platea dei pensionati».

arrow_michelle : @AlbertoAndreaz1 non li abbassiamo perche' i soldi non crescono sugli alberi, per abbassare le tasse devi abbassare… -