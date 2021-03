L'appello della fidanzata di Khashoggi: 'Il principe va punito'. Ma gli Usa... (Di lunedì 1 marzo 2021) Il comunicato della fidanzata di Khashoggi arriva pochi giorni dopo un rapporto della Cia secondo il quale MbS approvò il piano per uccidere il giornalista, che vedeva come una minaccia per la ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) Il comunicatodiarriva pochi giorni dopo un rapportoCia secondo il quale MbS approvò il piano per uccidere il giornalista, che vedeva come una minaccia per la ...

amnestyitalia : Il padre di Patrick Zaki è ricoverato al Cairo: la sua salute peggiorata a causa della detenzione del figlio.… - repubblica : Coronavirus nel mondo: in Brasile oltre 1.500 morti in un giorno. Regno Unito, l'appello della regina: 'Vaccinatevi… - fattoquotidiano : SCANDALO CSM Una lettera firmata da 67 magistrati inviata al presidente della Repubblica. Un appello affinché Serg… - CorriereUniv : Appello degli studenti della Lombardia: #riapriamo in sicurezza gli #atenei #FuturoAperto @EnzoCartaregia… - qn_lanazione : Vandali danneggiano la statua della Madonna a Sorano (#Grosseto). L'appello del parroco -