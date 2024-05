Controlli sulle strade | boom di sanzioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) Primi importanti risultati per i servizi operativi svolti dal 20 aprile durannte i fine settimana in forma aggregata dai comandi di Polizia Locale dell’Asse del Sempione e finanziati da Regione Lombardia. I rilievi di polizia stradale, infatti, hanno portato al controllo di un totale di trecentosettantacinque veicoli e all’accertamento di 90 violazioni al codice della strada. Tra queste sei per guida senza patente, tre per mancata assicurazione, tre per utilizzo del cellulare durante la guida, sette per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ventuno per omessa revisione, dodici per superamento limiti di velocità, due per mancata precedenza ai pedoni e tre per guida in stato di ebbrezza. Tutteche hanno condotto, alla fine del periodo preso in esame, al ritiro di tre patenti per guida sotto l’influenza dell’alcol e al sequestro o fermo ...