Faentina - ancora proteste | Chiusa ad agosto? Follia

(Di sabato 11 maggio 2024) "Bene gli investimenti sulla ferrovia. Ma interrompere il servizio sull’intera linea Firenze – Faenza per tutto il mese dinon è accettabile": lo ha scandito il sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni, davanti alla stazione ferroviaria, in occasione del lancio dell’iniziativa promossa dal Comitato Pendolari, una raccolta di firme per "10 impegni per la". C’erano, insieme ai pendolari e al sindaco Paolo Omoboni, il suo collega di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, vari assessori della giunta borghigiana, numerosi candidati consiglieri, e due dei tre candidati sindaco – Leonardo Romagnoli e Cristina Becchi -. Il sindaco lo ha sottolineato: "Al di là del momento elettorale è importante che su alcuni temi ci si ritrovi insieme per chiedere un impegno preciso per lo sviluppo della linea". Massimo Rossi, ...

