Direttamente nel carrello

(Di venerdì 10 maggio 2024) Quando pensiamo alla pizza, pensiamo a un alimento da consumare comodamente seduti in un locale, con il forno a legna acceso e il pizzaiolo intento a eseguire movimenti precisi con una pala in mano. Non sempre però il consumo della pizza è legato all’esperienza in pizzeria o alla consegnaa casa, durante quelle sere in cui non abbiamo voglia di cucinare e cerchiamo il salva-cena perfetto. Alzi la mano chi non si è mai trovato a passare davanti al banco dei surgelati al supermercato e ha acquistato una pizza confezionata in cartone e pronta per terminare la cottura nel forno casalingo? Se questa è una pratica comunemente diffusa all’estero, in Italia forse lo ammettiamo con una certa riluttanza o vergogna, ma, diciamolo pure, gli italiani si dividono in quelli che mangiano pizza surgelata e in quelli che mentono. Probabilmente il nostro snobismo nei ...