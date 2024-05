Minorenne accoltellato - operato d’urgenza Si cerca il responsabile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Pistoia, 11 maggio 2024 – L’aggressione sarebbe avvenuta dopo l’ennesima lite tra i due giovani, sembra per futili motivi. Il più giovane, 17 anni, è statoad un braccio con una specie di bisturi. Un’arma che l’aggressore (probabilmente di qualche anno più grande) avrebbe tirato fuori dopo il diverbio, recidendo l’arteria del ragazzo, e provocando una forte emorragia. Il preoccupante fatto di sangue è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì in un piccolo centro della Provincia di Pistoia, fortunatamente le conseguenze non sono state drammatiche per il ferito, ma la vicenda ha destato allarme e sconcerto in tutto il paese, perché i coinvolti sono particolarmente giovani. Faticosamente si pensa che una lite dove sono coinvolti minorenni possa trascendere a tal punto. La dinamica dei fatti è al vaglio dell’autorità, sul caso stanno indagando i ...