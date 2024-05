Concerto per arpa e flauto traverso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024)“Il suono dell’ anima” peralla Chiesa Metodista della Spezia, in via da Passano, domenica alle 18. Protagoniste Silvia Schiaffino ale Michela La Fauci. Una inusuale, ed affascinante esibizione delle due bravissime musiciste liguri, Michela la Fauci all’e Silvia Schiaffino al, che toccherà molti autori nell’arco di vari secoli: da Bach a Monti (con la celeberrima Czardas), passando per la suggestiva “La danza degli Spiriti Beati” di Gluck, per approdare a melodie contemporanee con la “Fantasia” su temi di Ennio Morricone, solo per citarne alcuni. Ilè ad ingresso libero e fa parte della rassegna “Musica in città” della chiesa Metodista, ...