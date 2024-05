La Catalogna va al voto dopo la campagna elettorale meno indipendentista degli ultimi anni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 11 maggio 2024) Sono tempi strani per gli abitanti di Argelès-sur-mer, un comune francese di circa diecimila abitanti, a poco più di due ore di macchina da Barcellona. È qui infatti che Carles Puigdemont, leader di Junts, che dal 2017 non torna in Spagna per evitare le conseguenze del suo tentativo fallito di dichiarare l’indipendenza unilaterale della, ha scelto di fare i suoi comizi. A cadenza regolare, poche migliaia di fedelissimi attraversano la frontiera e occupano la polisportiva Jean Carrère, davanti agli sguardi confusiabitanti, abbastanza indifferenti di fronte agli striscioni che inneggiano «Puigdemont president» e alle bandiere gialle, rosse e azzurre con una grande stella bianca (le esteladas, il vessillo). I comizi dislocati di Puigdemont non sono l’unica stranezza della...