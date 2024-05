Netanyahu parla di resistenza estrema e cita l’eroismo del 1948

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo le dichiarazioni di Joe Biden sul possibile embargo alla fornitura di armi alle forze israeliane in caso di attacco a Rafah, Benjaminha replicato duramente: se Israele resterà isolata, combatterà con le unghie. La risposta è arrivata al termine dell’ennesimo negoziato fallito con Hamas per il cessate il fuoco. Un’interruzione dai contorni ancora misteriosi, anche se sullo sfondo c’è il mancato raggiungimento di un accordo. Un’altra settimana persa che ha fatto rivivere il terrore per un imminente attacco israeliano nella città a sud del territorio di Gaza. Un fronte sul quale Biden si barcamena per non innervosire l’opinione pubblica e neppure l’IDF, le forze di difesa israeliane. Lo scambio nervoso tra i due leader è l’apice di una tensione nata con una sorta di ricatto: Biden ha minacciato lo stato di Israele (che forse non è mai stato così vicino ad ...