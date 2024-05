Palestina nelle Nazioni Unite Primo ok - l’Italia si astiene L’ambasciatore di Tel Aviv fa a pezzi la Carta dell’Onu

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Un voto schiacciante che avvicina laall’Onu e scatena l’ira di Israele. Ieri l’assemblea generale delleha dato il prima via libera al riconoscimento a pieno titolo dello Stato palestinese come Paese membro invitando il Consiglio di Sicurezza a "riconsiderare favorevolmente la questione". Il verdetto è stato chiaro: 143 sì, 9 no (inclusi gli Stati Uniti ) e 25 astenuti tra i quali. I numeri del voto non lasciano spazio a molte ambiguità. L’assemblea generale ha adottato con la maggioranza dei due terzi una risoluzione che migliora lo status palestinese garantendogli diversi diritti aggiuntivi, ma non quello di voto. La solidarietà ai palestinesi di molte cancellerie europee è stata spesso nascosta dietro le astensioni. Anche(come la Germania e la Gran ...