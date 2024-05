Questi pappagalli continuano a uccidere a causa della carenza di beni immobili

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 11 maggio 2024) Aggressività traper la scarsità di spazio Un recente studio condotto da scienziati ha evidenziato comportamenti violenti tradalla groppa verde, che hanno condotto all’uccisione dei pulcini di altre specie per il controllo dello spazio del nido.di territorio e aggressività animale Ladi spazi vitali spinge gli animali a comportamenti estremi per difendere il proprio territorio. Nella natura, la competizione per il cibo e lo spazio è una costante, portando a situazioni di aggressività come quella registrata tra i. Pericoli per la biodiversitàepisodi di violenza animale mettono in pericolo non solo singole L'articolo proviene da News Nosh.