Extravergini d’eccellenza La ’Guida slow food’ premia i nostri prodotti di qualità

(Di sabato 11 maggio 2024) ’Buoni, puliti e giusti’, non si parla di eroi moderni ma di olivicoltori protagonisti della 24esima GuidaFood agliche è stata presentata a Roma il 20 aprile e giovedì 9 maggio a Fiesole a livello regionale. Tra le 686 le aziende segnalate, 115 sono toscane e la provincia di Pistoia è rappresentata in guida con 14 aziende segnalate e 23 oli recensiti: 3 aziende in Pistoia e 11 in Valdinievole. "Sono 8 le nostre aziende che hanno ricevuto importanti riconoscimenti – ha detto Daniela Vannelli, capo panelFood e coordinatrice rovinciale della Guida – segno di un incremento qualitativo costante e di una sempre maggiore attenzione, conoscenza e consapevolezza dei punti critici della filiera e delle tecniche estrattive. Sono due inoltre le aziende aderenti al presidio degli olivi secolar: l’azienda Amalasunta, con ...