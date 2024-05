Severini sbarca a Milano Le lettere a Picasso e i bronzetti del Maec

Basket: Saverio Bartoli allo scadere, Verona vince Gara 3 - Basket: Saverio Bartoli allo scadere, Verona vince Gara 3 - Verona vince allo scadere Gara 3 all’Allianz Cloud di milano e si porta 2-1 nella serie. Partita sempre condotta dagli uomini di Coach Ramagli che ...

Playoff Serie A2: Urania che beffa, Saverio Bartoli gela la gran rimonta milanese - Playoff Serie A2: Urania che beffa, Saverio Bartoli gela la gran rimonta milanese - Autentica beffa per la Wegreenit Urania milano che viene colpita sulla sirena da Saverio ... Buio senza fine per i Wildcats colpiti ancora da Esposito, un lampo di Beverly e severini prova a ...

A2 Playoff - Verona la spunta in G3, è 2-1 sull'Urania: Saverio Bartoli gela la rimonta milanese - A2 Playoff - Verona la spunta in G3, è 2-1 sull'Urania: Saverio Bartoli gela la rimonta milanese - Beffa per la Wegreenit Urania milano che perde la terza gara della serie contro la Tezenis Verona nei secondi finali. A deciderla è Saverio Bartoli, che ...