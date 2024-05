Diffidati Napoli-Bologna - i rossoblù a rischio squalifica in vista della Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Idi, match del Maradona valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione guidata da mister Thiago Motta, dopo una serie di pareggi, vuole tornare alla vittoria su un campo molto ostico per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Questo sarebbe un traguardo storico per la compagineche, però, dovrà fare attenzione ai cartellini gialli poiché ha ben sei calciatori che figurano nella lista deiindel prossimo turno contro la: si tratta di Sam Beukema, Dan Ndoye, Giovanni Fabbian, Riccardo Calafiori, Remo Freuler e Victor Kristiansen che, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare la prossima sfida contro i ...