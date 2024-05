Sconfiggere la corruzione con più concorrenza Lezioni dal caso Liguria

(Di sabato 11 maggio 2024) Le soluzioni liberali non vanno di moda, di questi tempi. Specie in Italia, dove la meritocrazia è sempre evocata, ma poi il nesso con la, che premia i migliori ma i peggiori invece no,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Più concorrenza significa meno corruzione e più efficienza - Più concorrenza significa meno corruzione e più efficienza - Al direttore - Ormai per poter realizzare le opere in Italia si ricorre ai commissariamenti, necessari per bypassare il Codice degli appalti che rende le procedure più farraginose in nome di trasparen ...

Inter, Marotta anticipa la concorrenza: si è promesso ai nerazzurri - Inter, Marotta anticipa la concorrenza: si è promesso ai nerazzurri - Giuseppe Marotta anticipa la concorrenza: il calciatore si è promesso ai nerazzurri in vista dell'estate. Dopo la sconfitta per 1-0 in trasferta a Sassuolo, l'Inter si prepara in vista della gara con ...

Maresca, un altro italiano re al Leicester: le «corna» al Toro, Guardiola, la paura per il padre scomparso dopo la finale - Maresca, un altro italiano re al Leicester: le «corna» al Toro, Guardiola, la paura per il padre scomparso dopo la finale - Enzo Maresca riporta il Leicester in Premier League, lui che al City ha fatto il vice di Guardiola e che neanche un anno fa vinceva la Champions contro l'Inter ...