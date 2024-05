L’appello ai candidati alle europee di sostenere l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 10 maggio 2024) «Spetta all’Unione europea e ai Paesi membriin tutti i modi l’Ucraina nel suo percorso di adesione all’Ue». È quanto è scritto nel documento “Il futuro dell’Europa passa per Kyjiv”, presentato il 10 maggio a Roma da una rete di movimenti e associazioni – EUcraina Odv, Project Mean-Movimento europeo di azione non violenta, Comitato Ventotene e Ponte Atlantico-Difesa Libertà Democrazia – che è stato già trasmesso a tutti iprossime elezionidell’8 e 9 giugno perché lo sottoscrivano come impegno per il prossimo quinquennio. Nel testo si chiede di«in tutti i modi» l’Ucraina nel suo percorso di adesione all’Unione, attivando «da subito strumenti comuni di difesa europea, in grado di agire come forza di interposizione e pacificazione nei conflitti e di operare ...