La sfida della poesia va in scena sulla spiaggia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Oggi al Bagno Pupa Mocambo va in onda la. Dalle 18 in viale Lungomare Vespucci 30/36 a Marina di Massa (ingresso libero) il #3 Zauberei Poetry Slam “Visi pallidi“ On The Beach. All’appello del Collettivo Poetico Zauberei hanno risposto numerosi poeti, in 15 si sfideranno a colpi di versi. Provengono da Lombardia, Umbria, Toscana, con una folta compagine massese. Ecco i loro nomi: Marco Alberti, Stefano Bessi Carloni, Gabriele Bonafoni, Maria Grazia Cattani, Benedetta Cardone, Marcella Cardone, Marta Fiorucci, Angela Maria Fruzzetti, Federico Malerba, Daniela Moschetti, Alessio Spetale, Elio Provitina, Giulia Manfredi, Giorgio Sala, Nicola Tolaini. Tre minuti a loro disposizione, cinque giudici scelti a caso nel pubblico, un solo vincitore. Alla conduzione Selenia Erye, Maestro di Cerimonia Maurizio Bonugli, poeta sacrificale Chiara Gedressi, lucchese, ...