L’Inghilterra sa che cosa fare per conquistare l’Europeo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2024) "Ho chiesto consigli ad Allegri sul Bayer Leverkusen, mi ha detto che non bisogna partire all’arrembaggio, che si può segnare anche al sessantesimo”. Io non so come sia venuto in mente a Daniele De Rossi di confessare, prima della semifinale di Europa League contro la squadra tedesca che non riesce a perdere mai, di essersi fatto consigliare dall’allenatore della Juventus. Fatto sta che giovedì sera la Roma sembrava davvero allenata da Acciughina, più che dal solitamente propositivo DDR. Il risultato è che fino all’82esimo i giallorossi la stavano sculando grazie a due rigori ottenuti da due regali del Leverkusen nelle uniche due azioni d’attacco e a un pullman difensivo che ricordava i momenti d’oro di Mourinho. Lo so che dovrei tacere, che nell’unica partita in cui c’era ancora un’inglese sopravvissuta allo sterminio di quest’anno – la semifinale di Confarsa League – l’Aston Villa ...