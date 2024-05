Elezioni - Bagno si presenta Ecco il gruppo che vuole guidare PIancastagnaio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Parte il confronto elettorale in vista delle prossimeamministrative a. Sono due le liste che sono statete per il rinnovo del consiglio comunale. "L’ ora di Piano" con Franco Capocchi e "Oltre il Ponte" con Marcocapolista . La squadra con i dodici aspiranti consiglieri è stata ufficializzata ieri sera nel corso di un’affollata manifestazione che si è tenuta nell’ex bocciodromo del paese. Questi i nomi dei candidati e delle candidate che collaborano con Marco, 65 anni, diploma professionale, pensionato, ex titolare di una società di trasporti: Alessandro Guerrini, Valeria Felici, Giuseppe Montini, Giulia Sabatini, Fabio Landi, Leila Scapigliati, Eros Guerrini, Emma Dionisi, Bernardino Perugini, Marina Anemone, Maurizio Damiano Capocci, Fabio Fineschi. "Una ...