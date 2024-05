La tempesta solare arrivata sulla Terra e l’aurora boreale visibile anche in Italia

(Di sabato 11 maggio 2024) Una, la prima di questo livello dal 2003, ha iniziato a colpire ladalla sera di venerdì 10 maggio. Lageomagnetica di livello 5 ha generato un’aurora. Il Centro di previsione meteorologica statunitense Noaa-National Oceanic and Atmospheric Administration ha fatto sapere che è probabile che le tempeste geomagnetiche persistano per tutto il fine settimana. A subirne le conseguenze i Gps, le reti elettriche, i velivoli spaziali, i satelliti e le tecnologie. La, spiega l’Afp, è causata dall’arrivodi una serie di espulsioni di massa coronale dal sole. «Sono esplosioni di particelle energetiche e campi magnetici provenienti dal sole», ha detto Shawn Dahl dello Space ...

