Lo sprone dell'arcivescovo Miniero alla città: «Ferita, ma capace di riscattarsi. Stop a stucchevoli lamentele» - Lo sprone dell'arcivescovo Miniero alla città: «Ferita, ma capace di riscattarsi. Stop a stucchevoli lamentele» - «sono tarantino da pochi mesi eppure ho gioito e mi sono sentito paternamente orgoglioso quando ho appreso la notizia che figli di questa terra si sono distinti nel campo della musica e ...

Scopre un tumore inoperabile dopo le nozze, ma si salva grazie alla Fondazione Nadia Toffa. Antonella Guidi: «Ora ho un futuro davanti» - Scopre un tumore inoperabile dopo le nozze, ma si salva grazie alla Fondazione Nadia Toffa. Antonella Guidi: «Ora ho un futuro davanti» - Le avevano detto che aveva un meningioma cerebrale inoperabile, ma non ha mai voluto accettare la sua diagnosi e così ha chiesto aiuto alla Fondazione Nadia Toffa Onlus, che ...

Senna, le frasi famose di Ayrton - Senna, le frasi famose di Ayrton - «La popolarità ha un risvolto positivo perché mi dà la possibilità di far capire chi sono, e in qualche modo, di essere da sprone a quei giovani che non trovano il coraggio di osare, di tentare. Io so ...