MotoGP oggi in tv - GP Francia 2024 | orari qualifiche e Sprint Rac - streami -g, programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024), sabato 11 maggio, giornata piuttosto intensa a Le Mans (), sede del quinto appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato transalpino assisteremo a prove libere,e alleRace, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. Non saranno ammessi errori visto il poco tempo a disposizione tra una sessione è un’altra. Nella classe regina il day-1 ha fatto capire come il duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia sarà uno dei temi del week end. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha preceduto il campione del mondo in carica nel corso delle pre-, ma quanto accaduto ieri è solo un assaggio di quanto ci aspetta. Il time-attack odierno si giocherà sui centesimi di secondo e si prospetta un confronto palpitante. Dovranno ...