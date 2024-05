Come siamo arrivati alla definizione di permacrisi e cosa fare per non pensarci

(Di sabato 11 maggio 2024)fine del 2022, il dizionario Collins ha annunciato la parola dell’anno. Tra i candidati c’erano quiet quitting, splooting e partygate. Ma era in atto un vibe shift (anche questa espressione era in lizza) geopolitico più grande, ovvero: «». La Russia ha invaso l’Ucraina. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono aumentate. L’inflazione negli Stati Uniti e in tutta Europa ha raggiunto livelli mai visti per decenni. I prezzi dell’energia hanno costretto alcune famiglie a scegliere tra gas e generi alimentari. Le calamità naturali hanno continuato a mietere vittime e devastare i mezzi di sussistenza. L’incessante scia di distruzione correlata al cambiamento climatico ha aumentato la sua portata con le inondazioni in Pakistan e le ondate di calore in Europa. Sul fiume Elba, nella Repubblica Ceca, la «pietra della fame» risalente a centinaia di ...

“Noi andiamo avanti come al solito . ovviamente siamo garantisti, quindi sino a quando le cose non si sapranno, non ci esprimiamo. Io non so assolutamente nulla di quello che è successo”. Così il sindaco di Genova , Marco Bucci , ha commentato a caldo ...

Le parole di Jordan Veretout , centrocampista dell’Olympique Marsiglia , in vista delle semifinale di Europa League contro l’Atalanta Jordan Veretout ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Europa ...

Come ha fatto il Como a tornare in Serie A: Fabregas, Henry e i proprietari più ricchi in Italia - come ha fatto il Como a tornare in Serie A: Fabregas, Henry e i proprietari più ricchi in Italia - Dopo 21 anni il Como è tornato in Serie A. Il club lariano, che ha in panchina Fabregas e tra gli azionisti Thierry Henry, con la proprietà dei fratelli ...

La notte della verità: il Como riprova l'assalto alla A, ma il Venezia sogna l'impresa - La notte della verità: il Como riprova l'assalto alla A, ma il Venezia sogna l'impresa - Cutrone, rivincita su Pohjanpalo. E poi la storia, i tecnici, i rivali: il torneo si decide negli ultimi 90'. Roberts e Fabregas non cambiano le abitudini, Vanoli fa il pessimista: "Per noi c'è solo l ...

Alessandro Michele: "Noi siamo le cose che ci circondano" - Alessandro Michele: "Noi siamo le cose che ci circondano" - Il direttore creativo di Valentino, che debutterà a settembre, presenta al Salone del Libro di Torino il saggio scritto con il filosofo Emanuele ...