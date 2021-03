Domenica Live, la D’Urso fa il “miracolo”. Ivano e Nick fanno pace, i Cugini di Campagna tornano insieme (Di lunedì 1 marzo 2021) Un incontro davvero emozionante, quello avvenuto nell’ultima puntata di “Domenica Live”, il programma condotto su Canale 5 da Barbara D’Urso. Carmelita è infatti riuscita a riunire Ivano Michetti e Nick Luciani, due degli storici componenti dei Cugini di Campagna, una delle band che hanno scritto la storia della musica italiana. Ivano e Nick non si vedevano da sei anni, vale a dire dal momento in cui Luciani aveva deciso di abbandonare il gruppo e di proseguire da solo, salvo poi rinunciare per dedicarsi alla professione di muratore. Adesso tra i due sembra finalmente tutto risolto, anche perchè di recente Ivano Michetti se l’è vista davvero brutta. Il chitarrista è stato infatti colpito da un ictus ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 marzo 2021) Un incontro davvero emozionante, quello avvenuto nell’ultima puntata di “”, il programma condotto su Canale 5 da Barbara. Carmelita è infatti riuscita a riunireMichetti eLuciani, due degli storici componenti deidi, una delle band che hanno scritto la storia della musica italiana.non si vedevano da sei anni, vale a dire dal momento in cui Luciani aveva deciso di abbandonare il gruppo e di proseguire da solo, salvo poi rinunciare per dedicarsi alla professione di muratore. Adesso tra i due sembra finalmente tutto risolto, anche perchè di recenteMichetti se l’è vista davvero brutta. Il chitarrista è stato infatti colpito da un ictus ...

