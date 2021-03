(Di lunedì 1 marzo 2021) Il Comitato Esecutivo di World Rowing ha confermato che la terza prova dideldiprevista dal 4 al 6 giugno sul bacino del lago di Paola asi farà. Infatti, il Comitato ha verificato che i preparativi sono conformi ai requisiti richiesti dalla Federazione Internazionale. In particolare, il Comitato organizzatore ha sviluppato un piano anti-covid, sulla base delle indicazioni dell’OMS e del World Rowing, nonché nel rispetto delle linee guida dettate dalle Autorità Governative e Sanitarie locali. Molte le personalità che hanno espresso la propria soddisfazione per questo annuncio. Giada Gervasi, sindaco di, ha commentato: “C’è piena soddisfazione e tanta voglia di mostrare le grandi potenzialità diper ilremiero ...

sportface2016 : #Canottaggio, confermata la tappa di Coppa del Mondo a Sabaudia - LatinaCorriere : Canottaggio, confermata la Coppa del Mondo a Sabaudia dal 4 al 6 giugno - - Lunanotizie : Confermata a Sabaudia la terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio - -

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio confermata

...ha sviluppato un piano di prevenzione della diffusione del covid 19 per organizzare l'evento sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del mondo. Il ...a Piediluco la quinta e sesta tappa degli Assoluti d'Italia-Coppa FMI/Coppa Italia di enduro il 15-16 maggio. Nello stesso weekend è in programma anche il secondo meeting di...SABAUDIA – Buone notizie per Sabaudia. Il Comitato Esecutivo di World Rowing ha deciso infatti di confermare la terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio che, dunque, avrà luogo sul bacino del lag ...La Canottieri San Miniato seguendo il calendario emanato dalla Federazione Italiana Canottaggio ha organizzato al Lago di Roffia la regata di selezione ...