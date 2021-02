Von der Leyen: "L'Europa si prepari a un'era delle pandemie" (Di domenica 28 febbraio 2021) L’Europa deve preparare le proprie strutture mediche a gestire “un’era delle pandemie”, anche quando il Covid-19 sarà stato sconfitto: lo ha detto al Financial Times la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ammettendo che l’Ue sta attraversando il suo momento più difficile per la consegna dei vaccini. Per von der Leyen, l’Ue non si può permettere soste, e serve un piano per una risposta rapida europea alle minacce sanitarie. “L’Europa è determinata a rafforzare la propria capacità di produrre vaccini - spiega -. Stiamo entrando in un’era delle pandemie. Se si guarda a quanto è accaduto negli ultimi anni, con l’Hiv, Ebola, Mers e Sars, quelle erano epidemie che potevano essere contenute, ma non possiamo pensare che sia tutto finito ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) L’deve preparare le proprie strutture mediche a gestire “un’era”, anche quando il Covid-19 sarà stato sconfitto: lo ha detto al Financial Times la presidente della Commissione europea Ursula von derammettendo che l’Ue sta attraversando il suo momento più difficile per la consegna dei vaccini. Per von der, l’Ue non si può permettere soste, e serve un piano per una risposta rapida europea alle minacce sanitarie. “L’è determinata a rafforzare la propria capacità di produrre vaccini - spiega -. Stiamo entrando in un’era. Se si guarda a quanto è accaduto negli ultimi anni, con l’Hiv, Ebola, Mers e Sars, quelle erano epidemie che potevano essere contenute, ma non possiamo pensare che sia tutto finito ...

HuffPostItalia : Von der Leyen: 'L'Europa si prepari a un'era delle pandemie' - AlbertoBagnai : Si susseguono accorati appelli ad adottare in fretta la decisione sulle risorse proprie (Michel, von der Leyen, Muresan...). cc @giuslit - Agenzia_Ansa : Ursula von der Leyen: 'Servono almeno 3 mesi per il passaporto vaccinale Ue' #ANSA - atimo13 : RT @ZioKlint: Ma 'sta nazista demmerda come fa a saperlo? - aladinae12 : RT @ZioKlint: Ma 'sta nazista demmerda come fa a saperlo? -

Ultime Notizie dalla rete : Von der Von der Leyen, 'l'Europa si prepari all'era delle pandemie' ... anche quando il Covid - 19 sarà stato sconfitto: lo ha detto al Financial Times la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ammettendo che l'Ue sta attraversando il suo momento più ...

Von der Leyen: "L'Europa si prepari all'era delle pandemie" L'Europa si deve preparare per 'l'era delle pandemie' anche dopo la sconfitta del Covid - 19. Ursula Von der Leyen, intervistata dal Financial Times, ha spiegato che i Paesi dell'Unione dovranno preparare i propri ospedali e i propri medici: 'Se si guarda a quanto è accaduto negli ultimi anni, con l'...

Von der Leyen, 'l'Europa si prepari all'era delle pandemie' - Europa ANSA Nuova Europa Von der Leyen: "L'Europa si prepari a un'era delle pandemie" “L’Europa è determinata a rafforzare la propria capacità di produrre vaccini - spiega -. Stiamo entrando in un’era delle pandemie. Se si guarda a quanto è accaduto negli ultimi anni, con l’Hiv, Ebola, ...

Von der Leyen, 'l'Europa si prepari all'era delle pandemie' L'Europa deve preparare le proprie strutture mediche a gestire "un'era delle pandemie", anche quando il Covid-19 sarà stato sconfitto: lo ha detto al Financial Times la presidente della Commissione eu ...

... anche quando il Covid - 19 sarà stato sconfitto: lo ha detto al Financial Times la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen ammettendo che l'Ue sta attraversando il suo momento più ...L'Europa si deve preparare per 'l'era delle pandemie' anche dopo la sconfitta del Covid - 19. UrsulaLeyen, intervistata dal Financial Times, ha spiegato che i Paesi dell'Unione dovranno preparare i propri ospedali e i propri medici: 'Se si guarda a quanto è accaduto negli ultimi anni, con l'...“L’Europa è determinata a rafforzare la propria capacità di produrre vaccini - spiega -. Stiamo entrando in un’era delle pandemie. Se si guarda a quanto è accaduto negli ultimi anni, con l’Hiv, Ebola, ...L'Europa deve preparare le proprie strutture mediche a gestire "un'era delle pandemie", anche quando il Covid-19 sarà stato sconfitto: lo ha detto al Financial Times la presidente della Commissione eu ...