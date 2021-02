Renzi nei guai per l’Arabia Saudita: il report che inchioda bin Salman per l’omicidio Khashoggi (Di sabato 27 febbraio 2021) Matteo Renzi finisce al centro di un ciclone, dopo il report desecretato dell’intelligence statunitense in cui si individua il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman come mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Il segretario di Italia Viva e senatore, a gennaio, ha partecipato a un panel in cui ha dialogato con bin Salman sul futuro del Paese Saudita. Tornato in patria, Matteo Renzi ha promesso che avrebbe chiarito sui rapporti con l’uomo più potente del sanguinario regime dell’Arabia Saudita, una volta risolta la crisi di governo. Il report che collega direttamente Mohammed bin Salman con il brutale assassinio ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Matteofinisce al centro di un ciclone, dopo ildesecretato dell’intelligence statunitense in cui si individua il principe ereditario delMohammed bincome mandante deldel giornalista Jamal. Il segretario di Italia Viva e senatore, a gennaio, ha partecipato a un panel in cui ha dialogato con binsul futuro del Paese. Tornato in patria, Matteoha promesso che avrebbe chiarito sui rapporti con l’uomo più potente del sanguinario regime del, una volta risolta la crisi di governo. Ilche collega direttamente Mohammed bincon il brutale assassinio ...

