Monza, parla Brocchi: “Era un esame importante. L’assenza di Boateng? Ha avuto il suo peso” (Di sabato 27 febbraio 2021) Monza e Cittadella pareggiano 0-0 nel big match della 25esima giornata di Serie B.Monza, Brocchi: “Serie A? Ci proveremo, non è un obbligo. La squadra vuole una cosa”I lombardi secondi in classifica non riescono a scardinare la strenua difesa dei veneti quinti. Una partita vivace, con i padroni di casa che hanno provato a creare gioco ma sono stati sempre respinti dal Cittadella. Al termine del match Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato alla stampa analizzando il match.L'ex attaccante della Lazio è rammaricato per la mancata vittoria, ma fa comunque i complimenti agli avversari: "Era una partita da vincere, contro un avversario bravo a rompere il gioco. Nel primo tempo abbiamo gestito il possesso ma abbiamo commesso degli errori tecnici in fase di passaggio, nella ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021)e Cittadella pareggiano 0-0 nel big match della 25esima giornata di Serie B.: “Serie A? Ci proveremo, non è un obbligo. La squadra vuole una cosa”I lombardi secondi in classifica non riescono a scardinare la strenua difesa dei veneti quinti. Una partita vivace, con i padroni di casa che hanno provato a creare gioco ma sono stati sempre respinti dal Cittadella. Al termine del match Cristian, allenatore del, hato alla stampa analizzando il match.L'ex attaccante della Lazio è rammaricato per la mancata vittoria, ma fa comunque i complimenti agli avversari: "Era una partita da vincere, contro un avversario bravo a rompere il gioco. Nel primo tempo abbiamo gestito il possesso ma abbiamo commesso degli errori tecnici in fase di passaggio, nella ...

