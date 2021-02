LIVE Sci alpino, Discesa 2 Val di Fassa in DIRETTA: Lara Gut in vetta pronta per il bis, out Johnson, indietro le italiane (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI BANSKO DALLE 10.00 E DALLE 13.00 11.32 La svizzera Priska Nufer dà il via alla sua gara con distacchi pesanti già in vetta, quindi 1.44 a metà percorso. Prova incolore della svizzera che si ferma in decima posizione a 1.89. Attenzione ora all’austriaca Ramona Siebenhofer, forse l’unica che può assaltare il tempo di Lara Gut. 11.30 L’austriaca Tamara Tippler si presenta con 75 centesimi di ritardo a metà tracciato, quindi diventano 91. Nel finale prova a risalire ma non ci riesce ed è ottava a 1.14 alle spalle di Curtoni. 11.28 Lara Gut-Behrami ha messo una forte ipoteca sul bis dopo il successo di ieri chiudendo in 1:25.53 con 32 centesimi su Corinne Suter e 68 su Kira Weidle. ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADEL GIGANTE DI BANSKO DALLE 10.00 E DALLE 13.00 11.32 La svizzera Priska Nufer dà il via alla sua gara con distacchi pesanti già in, quindi 1.44 a metà percorso. Prova incolore della svizzera che si ferma in decima posizione a 1.89. Attenzione ora all’austriaca Ramona Siebenhofer, forse l’unica che può assaltare il tempo diGut. 11.30 L’austriaca Tamara Tippler si presenta con 75 centesimi di ritardo a metà tracciato, quindi diventano 91. Nel finale prova a risalire ma non ci riesce ed è ottava a 1.14 alle spalle di Curtoni. 11.28Gut-Behrami ha messo una forte ipoteca sul bis dopo il successo di ieri chiudendo in 1:25.53 con 32 centesimi su Corinne Suter e 68 su Kira Weidle. ...

