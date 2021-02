Inter, Lautaro Martinez: “Oggi siamo un’altra squadra” (Di sabato 27 febbraio 2021) “siamo da due stagioni con Conte e Oggi siamo davvero un’altra squadra, più compatta, dove ognuno di noi lotta prima per il compagno vicino e poi per se stesso: buon segno“. Ad affermarlo è l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, nel corso di un’Intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “Favoriti? Non è una parola che mi piace. Ma certo, questo primo posto regala sensazioni positive, mai mi era capitato con un distacco simile sulla seconda – ha detto l’argentino, ora in vetta alla classifica -. Fa piacere, perché non è casuale ma il frutto di quanto facciamo con il nostro allenatore. Come dice lui: lavoriamo per portare e lasciare un giorno l’Inter nel posto piu’ in alto possibile“. E ancora: “Io voglio un ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) “da due stagioni con Conte edavvero, più compatta, dove ognuno di noi lotta prima per il compagno vicino e poi per se stesso: buon segno“. Ad affermarlo è l’attaccante dell’, nel corso di un’vista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “Favoriti? Non è una parola che mi piace. Ma certo, questo primo posto regala sensazioni positive, mai mi era capitato con un distacco simile sulla seconda – ha detto l’argentino, ora in vetta alla classifica -. Fa piacere, perché non è casuale ma il frutto di quanto facciamo con il nostro allenatore. Come dice lui: lavoriamo per portare e lasciare un giorno l’nel posto piu’ in alto possibile“. E ancora: “Io voglio un ...

