Biden non andrà oltre contro Mbs. Non vuole e non può (Di sabato 27 febbraio 2021) Per oltre due anni Donald Trump ha steso un lenzuolo sul cadavere fatto a pezzi di Jamal Khashoggi. Certo non per riguardo al giornalista del Washington Post, ma per coprire il più possibile l’efferato crimine commesso a Istanbul il 2 ottobre 2018 e per silenziare le indagini che portavano fino al palazzo reale di Riad. Joe Biden ha sollevato quel lenzuolo e ha consentito di diffondere il report con cui la Cia punta il dito indice contro l’Arabia Saudita e in particolare contro Mohammed bin Salman, erede al trono della dinastia Saud, retta dall’anziano e malfermo re Salman, ma di fatto già governata dal giovane e potentissimo Mbs. Una svolta? In parte. Biden non andrà molto oltre. Non vuole e non può. “Riteniamo che il principe ereditario ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Perdue anni Donald Trump ha steso un lenzuolo sul cadavere fatto a pezzi di Jamal Khashoggi. Certo non per riguardo al giornalista del Washington Post, ma per coprire il più possibile l’efferato crimine commesso a Istanbul il 2 ottobre 2018 e per silenziare le indagini che portavano fino al palazzo reale di Riad. Joeha sollevato quel lenzuolo e ha consentito di diffondere il report con cui la Cia punta il dito indicel’Arabia Saudita e in particolareMohammed bin Salman, erede al trono della dinastia Saud, retta dall’anziano e malfermo re Salman, ma di fatto già governata dal giovane e potentissimo Mbs. Una svolta? In parte.nonmolto. None non può. “Riteniamo che il principe ereditario ...

Giorgiolaporta : Adesso è facile ironizzare sulle bombe di #Biden. Io avevo previsto tutto un mese fa... Preparate il #Nobel: le bom… - Giorgiolaporta : Oggi #26febbraio non c'è un solo commento dei signori della sinistra che hanno sostenuto #Biden sulle #bombe in… - HuffPostItalia : Rapporto Cia sul caso Khashoggi, il segnale di Biden non è da poco - PieCicci74 : RT @gustinicchi: Domani c'è il Discorso di Trump al CPAC. Trump avrebbe dovuto fare il suo discorso sullo Stato dell'Unione (SOTU SPEECH)… - Davide79376921 : RT @caciara83: Senbra che dato che il Raid lo ha fatto Baiden non siete indignati! Come se può dato che ha vinto le elezioni e mandato a ca… -