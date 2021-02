Il Boss delle Torte | Real Time | Puntate | Buddy Valastro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Boss delle Torte è un programma tv della categoria Reality che rientra nel filone degli show di cucina, ma senza un vero e proprio concorso. Il format prevede infatti uno spaccato di vita professionale del protagonista, il famoso pasticcere Buddy Valastro, con le sue Torte artistiche e la loro consegna non sempre facile viste le dimensioni. Esiste anche un spin-off del programma dal titolo Il Boss delle Torte-La Sfida. Il Boss delle Torte – Orari e Canale La nuova stagione viene trasmessa dal 26 febbraio 2021 alle ore 22,35 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). È previsto un episodio ogni giovedì sera della durata di ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilè un programma tv della categoriaity che rientra nel filone degli show di cucina, ma senza un vero e proprio concorso. Il format prevede infatti uno spaccato di vita professionale del protagonista, il famoso pasticcere, con le sueartistiche e la loro consegna non sempre facile viste le dimensioni. Esiste anche un spin-off del programma dal titolo Il-La Sfida. Il– Orari e Canale La nuova stagione viene trasmessa dal 26 febbraio 2021 alle ore 22,35 su(canale 31 del digitale terrestre). È previsto un episodio ogni giovedì sera della durata di ...

