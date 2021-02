“Gliel’avete tirata”, Mihajlovic e la notizia che non ci voleva (Di venerdì 26 febbraio 2021) Takehiro Tomiyasu, lo stakanovista del Bologna, si ferma per un problema fisico: ne ha parlato, in conferenza stampa, Mihajlovic Le aveva giocate tutte, era (ed è) un elemento prezioso per il Bologna di Mihajlovic, ora che si è fermato il suo allenatore ironizza, ma neanche tanto, parlando alla stampa: “Gliel’avete tirata”. Chiaro il riferimento al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Takehiro Tomiyasu, lo stakanovista del Bologna, si ferma per un problema fisico: ne ha parlato, in conferenza stampa,Le aveva giocate tutte, era (ed è) un elemento prezioso per il Bologna di, ora che si è fermato il suo allenatore ironizza, ma neanche tanto, parlando alla stampa: “”. Chiaro il riferimento al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : Mihajlovic ritrova la 'sua' Lazio: 'Sfida aperta. Tomiyasu out? Gliel'avete tirata!' - sportli26181512 : Miha ritrova la 'sua' Lazio: 'Sfida aperta. Tomiyasu out? Gliel'avete tirata!': Miha ritrova la 'sua' Lazio: 'Sfida… - Gazzetta_it : Mihajlovic ritrova la 'sua' Lazio: 'Sfida aperta. Tomiyasu out? Gliel'avete tirata! - andreatesti70 : @Gazzetta_it @GresiniRacing Gliel'avete tirata mortacci vostra,! - zpollastra : ragazzi gliel avete tirata a sto poveretto -