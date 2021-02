Covid | Napoli | ' serve unità | no divisioni tra chi vuole aprire o chiudere'

ZZiliani : Non è mai troppo tardi. La #ASL di Torino, come quella di Napoli, ferma il #Torino causa contagio #Covid. Nessuno d… - Agenzia_Ansa : Accelera la campagna vaccinale, oltre 100mila immunizzati al giorno. Scarseggiano i vaccini: a Napoli sospeda la va… - chetempochefa : “Bisogna essere d'esempio e, anche se è dura, non si può mollare. Il covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci… - Mil_Pas : RT @SkyTG24: Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Da lunedì chiudiamo le scuole' - SkyTG24 : Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Da lunedì chiudiamo le scuole' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli

... ma il match è stato rinviato a causa delle troppe positività alnella formazione granata. Il ... Alle 18 derby campano frae Benevento. Infine, alle 20.45 il match più atteso del turno: ......il presidente Giovanni Toti mentre in Campania il sindaco Luigi de Magistris non esclude che... la parola alla scienza per spiegare- 19 Vaccinati in Italia: quanti sono? Il report in ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...CAMPANIA – Poco fa il solito appuntamento del venerdì per aggiornare i cittadini campani della situazione riguardo al Coronavirus del governatore della Campania Vincenzo De Luca. In Campania abbiamo p ...