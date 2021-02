Barista in nero | ma col reddito di cittadinanza | multa e denunce a Covo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La titolare di un bar diè stata sanzionata per 4.300 euro dopo un controllo del Nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro di Bergamo, nell’ambito delle attività ordinarie di accertamento e prevenzione delle misure di contenimento Covid-19. Stando a quanto accertato dai militari, la titolare avrebbe occupato inunarisultata percettrice deldi, denunciata a piede libero per aver percepito indebitamente 5 mensilità didipari a 4.500 euro complessivi. Sempre in tema di controlli in materia di lavoro, nel corso di altri specifici interventi, i militari del NIL di Bergamo hanno sanzionato un negozio da parrucchiera in via Quarenghi a Bergamo per irregolarità Covid-19 e ordinato la chiusura temporanea di 5 ...