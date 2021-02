Recovery Fund, la sfida di ricostruire con la sostenibilità: dibattito online promosso da 24Ore Business School (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il tema della sostenibilità in questi ultimi mesi è diventato di stretta attualità e fondamentale importanza, al centro delle agende politiche e finanziarie di tutta Europa, con il Recovery Fund come punto focale. Un argomento particolarmente sentito anche in Italia, come dimostra la creazione da parte del nuovo governo Draghi di un super Ministero della Transizione Ecologica, guidato da Roberto Cingolani, preludio per un esecutivo improntato sullo sviluppo sostenibile. Un’analisi approfondita su questi scenari, e tutto ciò che ne viene direttamente interessato, sarà al centro della prossima tavola rotonda digitale organizzata da 24Ore Business School, scuola di alta formazione che offre corsi sulle principali industry di riferimento e sempre in prima linea nello studio ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il tema dellain questi ultimi mesi è diventato di stretta attualità e fondamentale importanza, al centro delle agende politiche e finanziarie di tutta Europa, con ilcome punto focale. Un argomento particolarmente sentito anche in Italia, come dimostra la creazione da parte del nuovo governo Draghi di un super Ministero della Transizione Ecologica, guidato da Roberto Cingolani, preludio per un esecutivo improntato sullo sviluppo sostenibile. Un’analisi approfondita su questi scenari, e tutto ciò che ne viene direttamente interessato, sarà al centro della prossima tavola rotonda digitale organizzata da, scuola di alta formazione che offre corsi sulle principali industry di riferimento e sempre in prima linea nello studio ...

