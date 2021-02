Nuovo Dpcm, Pasqua blindata: divieti confermati fino al 6 aprile (Di giovedì 25 febbraio 2021) A un anno dall’inizio della pandemia, festeggeremo una seconda Pasqua blindata: niente viaggi né riunioni allargate di famiglia. Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo sarà infatti valido fino al 6 aprile e non si prevedono sconti sulle restrizioni in vigore. A parte forse uno spiraglio di apertura per cinema e teatri dal 27 marzo, solo in zona gialla e con nuovi protocolli, e di mostre e musei anche nei weekend. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) A un anno dall’inizio della pandemia, festeggeremo una seconda Pasqua blindata: niente viaggi né riunioni allargate di famiglia. Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 6 marzo sarà infatti valido fino al 6 aprile e non si prevedono sconti sulle restrizioni in vigore. A parte forse uno spiraglio di apertura per cinema e teatri dal 27 marzo, solo in zona gialla e con nuovi protocolli, e di mostre e musei anche nei weekend.

