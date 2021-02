Juve-Napoli | ora c’è la data per il recupero | il 17 marzo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Adesso c’è lautile per recuperare la famosa partita. L’eliminazione deldall’Europa League rende possibile inquadrare mercoledì 17come giorno utile, l’unico disponibile, per giocare quella gara. Tutto questo indipendentemente dal percorso dellain Champions, anche in caso di qualificazione ai quarti di bianconeri che il 9giocheranno il ritorno contro il Porto. Mercoledì 17si recupererà anche Torino-Sassuolo, rinviata per motivi di Covid. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoMercatoWeb : Napoli fuori dall’Europa, grana risolta per la Serie A: con la Juve si può giocare il 17 marzo - Gazzetta_it : Il Granada... libera la data giusta: #JuveNapoli si giocherà il 17 marzo - forumJuventus : #JuveNapoli, con gli azzurri eliminati dalla #UEL possibile recupero il 17 Marzo ?? - g_dimarzo : RT @pisto_gol: Nelle Coppe Europee perdono Juve, Lazio, Atalanta. Pareggia, e passa, soffrendo, il Milan. Vincono il Napoli (eliminato)e la… - YassNeve : RT @pisto_gol: Nelle Coppe Europee perdono Juve, Lazio, Atalanta. Pareggia, e passa, soffrendo, il Milan. Vincono il Napoli (eliminato)e la… -

Il riferimento è alla gara, non disputata lo scorso 4 ottobre . Ma ora lo slalom fra Champions League, Europa League e Coppa Italia è finito, e la telenovela è arrivata al capolinea.Le tappe della vicenda Il 3 ottobre alla vigilia della sfida valida per la 3giornata di Serie A tra, la squadra ospite non parte per Torino . Per decisione dell'Azienda Sanitaria ...Juventus-Napoli, recupero della IV giornata di campionato, si giocherà mercoledì 17 marzo alle 18:45, secondo quanto riportato da Tuttosport.Un brutto colpo per la squadra di Gattuso che però adesso dà la sua apertura a recuperare la fatidica sfida di campionato allo Juventus Stadium contro i bianconeri di Andrea Pirlo. Possibile data per ...