"Dayane e Rosalinda manipolate, un vero abuso". GF Vip, Alfonso Signorini umiliato: pesante accusa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuovo appuntamento venerdì 25 febbraio dalle 21,15, in diretta su Canale 5, con il Grande Fratello Vip 5. Siamo arrivati alle ultime puntate prima della finale, prevista per lunedì prossimo, 1 marzo 2021. All'interno della casa, non sono mancati confronti e tensioni che hanno visto protagonisti anche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e l'eliminazione di Andrea Zenga, arrivato a un passo dalla finale. Rosalinda Cannavò è stata nominata dall'amica Dayane Mello, che poco prima proprio davanti alle telecamere aveva fatto una sorta di coming out. "È nato un amore da parte mia e secondo me anche da parte di Rosalinda, non è sbocciato per paura di… Sono stata già innamorata di una donna", ha detto la modella brasiliana. Dayane ha confessato di avere delle esperienze sia con uomini che con ...

GrandeFratello : Ripercorrere insieme la strada fatta insieme... capire che è possibile gioire della felicità altrui. Realizzare che… - GrandeFratello : Lo stretto avvicinamento tra Rosalinda e Andrea Zenga ha turbato molto Dayane che ha manifestato palesemente il suo… - GrandeFratello : “Si tratta anche della conseguenza diretta di ciò che dici, le persone si devono difendere...” #GFVIP - Abbiamovintonoi : RT @realrosydc: DAYANE NON HA MAI DETTO CHE HA SCELTO ROSALINDA E STEFANIA PER BUTTARE FUORI UNA FORTE, LEI VUOLE FUORI STEFANIA Infamiiii… - taelovss : RT @sdcsroberts: imma battaglia non crede nell’amore di dayane per rosalinda, quindi anche la maggior attivista del paese per quanto riguar… -